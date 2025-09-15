企業のリアルを知りたい、という要望に応えるクチコミサイトが増えている。採用マーケティングサービスを提供するダトラ社長の草深悠介さんは「ネガティブなコメントは求職者の企業選びに大きく影響する。普段から自社に対してどのようなクチコミがあるのか定期的に確認したほうがいいだろう」という――。※本稿は、草深悠介『採用マーケティングの教科書』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝