ネガティブ
『ネガティブ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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開業1年のジャングリア、待ち時間300分から60分へ改善し反転攻勢
来場者は想定の150万人を下回る約100万人で、客の3割以上が不満との調査結果もある
テレ東プラス
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開業1年のジャングリア沖縄、集客低迷を乗り越えるための新戦略に密着
開業直後の長時間待ちや屋根付き施設不足で批判を受け客足が低迷している
オリコンニュース
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菅原由勢がブラジル戦の喪失感を吐露、敗退から1カ月経っても振り返れず
日本はブラジルに先制しながら後半2点を奪われ逆転負けで敗退した
スポニチアネックス
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松のや「ママ応援企画」に批判が殺到し謝罪、弁護士が差別性を指摘
弁護士は「食事を作るのはママ」という前提に差別性があると指摘する
弁護士JPニュース
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女友達に「彼氏ができない原因」を下品な言葉遣いなど...9パターン紹介
オトメスゴレン
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オートリザーブを利用したAI予約を飲食店が拒否「当店も迷惑」反響続々
無許可での情報掲載や定休日でも一方的な予約などが問題視されている同サービス
まいどなニュース
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松本若菜の吹き替え演技に「棒読み」との声が再び広がる
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年8月5日
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年金を60歳から受け取る「繰上げ受給」が合理的といえる3つの理由
インフレや制度変更リスクを考慮すると早期に現金を受け取る戦略が有効とのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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「彼女が欲しい」と始めた筋トレ、7年後に手に入れたものとは
7年間の努力でフィジーク愛知1位を獲得したが、彼女はいまだできていないという
オリコンニュース
2026年8月4日
2026年8月3日
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企業が過去最高益を更新する一方、労働者の給与が上がらない日本の構造
付加価値が増えない中、企業は海外収益で利益を伸ばし給与は上がらないという
プレジデントオンライン
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六本木のVIPルームで富裕層が興じる過激な宴、その実態とは
日刊SPA!
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小川航基がCL予選メンバー外、監督が「修学旅行ではない」と真意を語る
監督は「チーム合流から1週間」とコンディション調整中であることを強調した
FOOTBALL ZONE
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8月に権利確定を迎える高配当株・増配株の注目4銘柄を紹介
コメダHD・ワールド・ドトール・しまむらの高配当株・増配株4銘柄が対象
現代ビジネス
2026年8月2日
2026年8月1日
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食事デートで40・50代男性が女性に幻滅される5つの振る舞い
日刊SPA!
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日清食品が冷水専用カップヌードルを発売、開発期間5年の新技術で実現
日清「冷しカップヌードル」は冷水専用という前代未聞の挑戦作とのこと
東スポWEB