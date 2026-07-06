葬式
『葬式』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月4日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月30日
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父の葬儀で受けた香典80万円、喪主の母が生活費に充てた是非
香典は故人の財産でなく喪主への贈与のため相続財産に当たらない
ファイナンシャルフィールド
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相続手続き後に父のタンス預金600万円が発覚、申告は必要になるのか
後から発覚したタンス預金も遺産に加算され相続税の課税対象となる
ファイナンシャルフィールド
2026年7月29日
2026年7月25日
2026年7月23日
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治験で治療費を抑えた51歳妻、夫の死後に500万円の請求が届く
治験参加で治療費負担を軽減した51歳男性の遺族が、葬儀等で計500万円を負担したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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兄が遺産を全部譲ると言い出したとき、相続税と贈与税はどう変わるのか
遺産分割協議で取得者を決めれば相続税も贈与税もかからない可能性が高い
ファイナンシャルフィールド
2026年7月21日
2026年7月18日
2026年7月17日
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食費月3万円で慎ましく暮らす72歳、気づけば総資産が1億4千万円超に
食費月3万円の倹約生活で資産が増え続け、使い道に迷っているという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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元火葬場職員、骨壺に入りきらなかった遺骨の行方について解説
骨壺に入りきらなかった遺骨は合同埋葬地や霊園に埋葬されるとのこと
livedoor ECHOES