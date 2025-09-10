花依よるはReal Sound

大丸松坂屋百貨店のVTuberプロジェクトからデビューへ


  • 大丸松坂屋百貨店VTuberプロジェクトから、花依よるはがデビューする
  • 27日20時より、YouTubeチャンネルにて初配信をおこなう予定
  • 花依は「オタク気質」な一面もあるという
