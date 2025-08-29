ニューストップ > 国内ニュース > 陸上自衛隊健軍駐屯地に長射程ミサイル2026年配備へ 反撃能力に活用 自衛隊 熊本県 時事ニュース 共同通信 陸上自衛隊健軍駐屯地に長射程ミサイル2026年配備へ 反撃能力に活用 2025年8月29日 15時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 初の国産長射程ミサイルとして開発中の「12式地対艦誘導弾能力向上型」 防衛省は29日、来年3月ごろに陸上自衛隊健軍駐屯地へ配備すると発表した 別の長射程ミサイルを北海道や宮崎県の部隊に配備する計画も明らかにした 記事を読む おすすめ記事 趣里がBE:FIRST RYOKIとの結婚を正式発表 第１子妊娠中 自身のインスタグラムで 2025年8月29日 9時2分 【スクープ】″No.1モテ芸人″『見取り図』リリー 13歳下美人アナと手繋ぎデート&同棲生活中！ 2025年8月29日 7時0分 【独自】趣里 ついに三山凌輝と“入籍発表”へ “ぽっこりお腹”で区役所訪問からわずか1週間 水谷豊夫妻も“苦渋の決断” 2025年8月28日 23時9分 【フジ】ネット騒然「中居くん１人でえぐい」中居氏問題の損害額公表「４５３億３５０３万６７０７円」に衝撃走る 港元社長らに５０億円訴訟「残りどう回収？」「５０億払えるの？」 2025年8月28日 18時16分 《1カ月ブログ更新ナシの異変》松居一代 元夫・船越英一郎が再婚＆第1子誕生の1カ月前に訴えていた「体調不安」 2025年8月28日 15時15分