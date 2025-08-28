巨人が２７日の広島戦（マツダ）に２―３で敗れて３連敗。本塁クロスプレーを巡る思わぬ形で試合終了となり、不満が渦巻いた。１点を追う９回一死一、三塁の好機でリチャードは一ゴロとなり、三走の門脇は本塁に突入。一塁ベースを踏んでアウトにしたモンテロからの本塁送球はやや三塁側にそれ、ホームベースをまたぐ格好で待機していた捕手・会沢にタッチアウトとされた。ベンチから飛び出した阿部慎之助監督（４６）はリクエ