クマ国土交通省網走開発建設部は22日、北海道・知床半島の知床峠にある駐車場について、クマ出没を理由に、同日午後6時から当面の間、立ち入り禁止にすると公式X（旧ツイッター）で発表した。知床峠は世界自然遺産・知床の観光スポットの一つで、今月14日、登山客の男性がヒグマに襲われ死亡した羅臼岳の近くにある。野生動植物の調査・研究を行う知床財団によると、知床峠では今月、展望台のすぐそばで複数の親子グマが頻繁に