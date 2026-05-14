春グマの出没が止まりません。駐車場に車が並ぶ、早朝の閑静な住宅街で防犯カメラが捉えたのは、辺りをうろつくクマらしき黒い動物。13日朝、広島市内で撮影された映像です。クマを恐れてか、車の下に隠れていたネコが警戒する様子も見られました。周辺住民：びっくりしている、初めて。よそのことのように思っていたが、不安。こわい。取材班が向かったのは、クマの出没が相次ぐ秋田・大館市。5月だけですでに25件の目撃情報があ