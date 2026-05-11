5月6日朝、福島県の磐越自動車道で発生した北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスの事故。この事故で17歳の男子高校生が死亡したほか20人が負傷した。北越高校は10日夜に2回目の記者会見を行い、部活動の顧問も出席。なぜ顧問はバスに同乗しなかったのか…その経緯について自らの言葉で語った。 ■部活動の顧問が自ら経緯説明 「3年生になって実力的に上の後輩が入ってきても明るくチームを盛り上げ