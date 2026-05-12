GW（ゴールデンウイーク）の連休明けや寒暖差などで、5月は体調を崩しやすい時期です。中には五月病に悩まされ、仕事に支障が出るケースも珍しくありません。【豆知識】「えっ」これが「休職時」に最低限必要な“費用”の目安です！ところで体調が悪化し休職を検討しなければならなくなった場合、収入が得られなくなることで日々の生活がままならなくなってしまうのではないかと不安に感じる人も少なくないでしょう。休職し