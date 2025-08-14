2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。マネー部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/02/12）。【画像】「こんな感じだったっけ…？」ワタミ買収後、現在の「サブウェイ」を写真で一気に見る！＊＊＊2024年10月、居酒屋大手・ワタミがサンドイッチチェーン「サブウェイ」の日本事業を買収すると発表した。今年の2〜3月にかけてフラッグシップ店舗を出店し、今後の店舗展開のモデルにすると