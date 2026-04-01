WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）のサンドイッチチェーン「サブウェイ」が4月1日「エイプリルフール」に、サンドイッチから音楽が聴けるヘッドホン型サンドイッチ「サウンドイッチ」を販売すると発表しました。【写真】期間限定メニューもおいしそう！サブウェイのサンドイッチをもっと！「サウンドイッチ」は、「Eat Fresh, Feel Good」な体験を届けるサブウェイが、より“Feel Good”な体験を届けたいという思