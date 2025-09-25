亀山陽平監督のアニメ作品『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』が大絶賛のうちに全12話の放送・配信を終えた。ギャル語で喋るサイボーグ女子や、いかつい見た目だが心は優しい暴走族の女総長といったクセ強キャラたちによる脱力系の会話劇と、時折繰り広げられるアクションに心を誘われ目を奪われて、次に何が起こるかワクワクさせられっぱなしだったシリーズを振り返る。 参考：小笠原亜里沙＆伊瀬茉莉也が語