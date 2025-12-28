新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「アニメSPECIALチャンネル」にて12月26日（金）19時より国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を無料生放送。１年間のアニメトレンドを振り返ったほか、2025年に放送されたアニメ作品の中からネット/アニメ業界で“一番バズったアニメ”を表彰する「日本アニメトレンド大賞 授賞式」では全９部門・11作品の大賞作品を発表した。2025年のアニメシーンを総ざらいし、