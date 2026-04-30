サンドイッチチェーン「サブウェイ」が4月15日から期間限定で販売している『チキン＆ベーコン〜ランチドレッシング〜』が、発売からわずか3日間で2万5000食を突破した。来店客の約6人に1人が注文した計算となり、好調な滑り出しを見せている。【写真】濃厚でクリーミー！ポテトにピッタリのディップソース本商品は、アメリカで親しまれている「ランチドレッシング」を使用したサンドイッチ。ベーコンとチキンを組み合わせ、濃