女性に多い「変形性股関節症」放っておくと大変? 進行の原因や診断基準を医師が解説!Medical DOC

放置すると最悪手術が必要に？女性に多い「変形性股関節症」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 特に女性がなりやすいとされる「変形性股関節症」を医師が解説している
  • 進行する原因には生活習慣や運動習慣など、様々なものが報告されているそう
  • 放置すると痛みが強くなり、最悪の場合、手術が必要になることもあるという
記事を読む

おすすめ記事

  • 太宰府市役所（GoogleEarthから）
    大宰府市長がＭ―１出場を前日辞退　職員の不祥事疑惑対応のため　相方はローカルタレント 2025年11月3日 15時40分
  • 宇佐美友紀
    「Mステ」出演を拒否してAKB48を最初に卒業　“最年長”メンバーが苦渋の決断をしたワケ 2025年11月3日 11時11分
  • 優勝パレードに登場したドジャースの大谷翔平（右）と妻の真美子さん【写真：ロイター】
    大谷の背後で「真美子さん今年もやってるね」　夫の晴れ舞台で…ネット和む「朝からほっこり」 2025年11月4日 6時43分
  • 「大学まで追いかけてきて…」安福容疑者が被害女性の夫のもとに一方的に押しかけトラブルになったことも　26年前の名古屋主婦殺害事件
    「大学まで追いかけてきて…」安福容疑者が被害女性の夫のもとに一方的に押しかけトラブルになったことも　26年前の名古屋主婦殺害事件 2025年11月3日 11時39分
  • 「寺田心くん」といえばこんなイメージを抱いている人もいまだ多いが…
    「話が入ってこない」視聴者騒然　元人気子役・寺田心の“ファンデ白浮き”“赤すぎるリップ”にとまどう声 2025年11月3日 19時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 大宰府市長がM-1出場を前日辞退
    2. 2. 「Mステ」出演拒否 元AKBの決断
    3. 3. 大谷の背後に真美子さん 話題に
    4. 4. 主婦殺害 女に泣かれ大変だった
    5. 5. 寺田心の「顔メイク」戸惑いの声
    6. 6. ド軍キケ証言 衝突プレーの真実
    7. 7. 華原朋美の頬こけ姿に心配続出
    8. 8. 山田孝之 母の願いで沖縄に移住
    9. 9. 岩屋氏 国旗損壊罪「反対した」
    10. 10. 大谷夫妻の超貴重2S 指輪キラリ
    1. 11. 阪神・デュプランティエが離日
    2. 12. M-1賞金、税金引かれて820万円に
    3. 13. 芽郁をバッサリ「お前反省せえ」
    4. 14. ハマっていて動けない 兄が死亡
    5. 15. 米女優が巨大な胸披露 物議醸す
    6. 16. 『ワンピース』新キャラ役は津田健次郎！PV公開　シャンクスに似た男…シャムロック聖を演じ衝撃の一言
    7. 17. 国民民主党 1党だけ支持率が激減
    8. 18. 爆破予告で工大祭中止→悲痛の声
    9. 19. 岩井の妻「私は可哀想ではない」
    10. 20. 壇蜜 番組での激変姿に心配続出
    1. 1. 大宰府市長がM-1出場を前日辞退
    2. 2. 主婦殺害 女に泣かれ大変だった
    3. 3. 岩屋氏 国旗損壊罪「反対した」
    4. 4. 爆破予告で工大祭中止→悲痛の声
    5. 5. お葬式 遺族への「絶対NG質問」
    6. 6. 約500件 防犯カメラ映像が海外に
    7. 7. 中国 日本人のビザ免除措置延長
    8. 8. 主婦殺害 壁の血を拭き取った夫
    9. 9. 埼玉栄で軽横転 日常的に走行か
    10. 10. 幼稚園教職員ら8人一斉退職　園長の暴言が理由か？保護者へ通知は退職前日　説明会実施も不安の声
    1. 11. 主婦殺害 同居男性の実家で生活?
    2. 12. 主婦殺害 透明人間みたいだった
    3. 13. 主婦殺害 女は26年間毎日不安
    4. 14. スペイン村で人気VTuberとコラボ
    5. 15. 高市首相の英語力 講師の感想は
    6. 16. 相次ぐ外交官ナンバー車の違反
    7. 17. 高市首相 母校に送った祝電話題
    8. 18. 出勤停止でも「旅行してました」
    9. 19. 復縁へ 公明&学会の情けない事情
    10. 20. 歌舞伎町の映画館に刃物女 確保
    1. 1. ハマっていて動けない 兄が死亡
    2. 2. 国民民主党 1党だけ支持率が激減
    3. 3. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
    4. 4. 史上初の韓国空軍機への給油支援、竹島周辺の飛行で白紙に…高市首相が実現に強くこだわった計画
    5. 5. 高市首相の英語力巡る批判に苦言
    6. 6. 生活費がない PayPay利用停止に
    7. 7. ツキノワグマ食べた 注目集める
    8. 8. 高市首相 17の戦略分野で指定へ
    9. 9. dポイント改定「注意すべき人」
    10. 10. メガソーラー イメージが悪化?
    1. 11. 橋本徹氏「給与削減報道」を評価
    2. 12. 知ってた?「油性の鉛筆」が話題
    3. 13. 田久保氏失職も「やりきれない」
    4. 14. 小泉氏 就任直後から「存在感」
    5. 15. 伸び悩む立民 幹部が地方行脚へ
    6. 16. 避妊具外しも…「中絶の深い傷」
    7. 17. 肉食に進化「アーバン熊」の恐怖
    8. 18. 17歳の犯人 2ちゃんに「煽り」
    9. 19. 公設秘書側への発注中止　維新藤田氏、疑惑報道受け
    10. 20. 生前整理「悲しい依頼」の実態
    1. 1. 米女優が巨大な胸披露 物議醸す
    2. 2. 日本人親子はねられ母死亡 韓国
    3. 3. メーガン妃がド軍連覇祝福も炎上
    4. 4. 旅行中に日本人死亡 現場が騒然
    5. 5. 中国 中部・西部で再び最高値
    6. 6. 韓国ドラマ界 久々に戻ってくる
    7. 7. 孫から学んだ農業で注目の女性
    8. 8. 韓国を世界トップ3に 中国報道
    9. 9. 「中国の弓の名手」輩出 中国
    10. 10. 日本民間団体の北京での会見延期
    1. 11. 中国が高市氏の行為に「抗議」
    2. 12. 韓国で日本人親子死傷 男逮捕へ
    3. 13. 月40万円稼がなければ性行為なし
    4. 14. 頼清徳総統が謝意 APEC会談受け
    5. 15. Kビューティー APEC会場を魅了
    6. 16. トランプ米大統領不支持が59％、「米国は誤った方向に」67％　最新世論調査
    7. 17. 2人死 香港ジャンボ機事故の経緯
    8. 18. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    9. 19. 中国「スマート楽器」急成長
    10. 20. 韓国ゴルファーの近況が話題に
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 高齢者も利用? 女性用風俗の現状
    3. 3. 2泊3日でイタリアへ 価値ある?
    4. 4. 時給5773円「高単価祭り」の実態
    5. 5. 働けないときの92万円 制度解説
    6. 6. 人類の「借りもの」終止符か
    7. 7. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
    8. 8. 円安なのに「コスパ抜群」な旅先
    9. 9. トイザらス 1度潰れた理由とは
    10. 10. 初心者向けの「ナポレオン金貨」
    1. 11. 不動産投資の「本当の勝ち方」
    2. 12. 誰のため? 放送法の理念が形骸化
    3. 13. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
    4. 14. 大化け株に現れるヤバい兆し
    5. 15. ChatGPT 低価格プランを無料提供
    6. 16. ボーイング 再建の兆しを見せる
    7. 17. くら寿司「極上かに」フェア開催
    8. 18. 中国EV車を商業施設に置く狙いは
    9. 19. 食べ放題 安さの裏にある最適化
    10. 20. ハーゲンダッツ 期間限定2品発売
    1. 1. アドビの直近経営課題 焦りも?
    2. 2. 「2D風」の腕時計が人気の理由
    3. 3. 楽天ペイでお得に決済する方法
    4. 4. 食べられるPC 販売に大人気
    5. 5. Pixel Watch 4 Webブラウザ不便
    6. 6. 映画級動画作るAIモデル登場
    7. 7. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
    8. 8. 爆音なしで音速を超える時代へ。NASAの超音速ジェットが初飛行に成功
    9. 9. 古いボディに新しい息吹。M5 MacBook Pro（14インチ）レビュー
    10. 10. 6関節と無段階アームで、高さや角度を調整！モバイルモニタースタンド
    1. 11. 高齢の父親ほど精子の遺伝子変異が多くなる：研究結果
    2. 12. 市岡元気先生、「CEATEC 2025」で科学の魅力を熱弁！/ TDKが「絶対に勝てないじゃんけん」を開発【まとめ記事】
    3. 13. 誰もが「うらやましい」と感じるモビリティを目指す、トヨタの「me∞」シリーズ #JapanMobilityShow
    4. 14. 沖縄県産のコーヒーに注目！うるま市出身バンド・HYによるワークショップ＆インストアライブも開催！
    5. 15. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    6. 16. 富士通のパソコン40年間ストーリー【14】ユーザー層を絞った製品も得意技のひとつ
    7. 17. 純正キーボードがないiPad mini
    8. 18. 貼るカイロがAmazonで衝撃価格に
    9. 19. LINE1人グループ 便利な活用術
    10. 20. スマホにマイナカード追加で障害
    1. 1. 大谷の背後に真美子さん 話題に
    2. 2. 大谷夫妻の超貴重2S 指輪キラリ
    3. 3. 阪神・デュプランティエが離日
    4. 4. 由伸 サイ・ヤング賞最終候補に
    5. 5. 大谷の行動に「やめなさい」反響
    6. 6. 落合氏 大谷のサイン「欲しい」
    7. 7. 優勝P 由伸がスペイン語スピーチ
    8. 8. 大谷夫妻のやり取り 米が悶絶
    9. 9. 史上初「ショウヘイ王朝」始動か
    10. 10. MLBで山本のスピーチに驚きの声
    1. 11. 中田翔氏 大谷翔平の凄さ実感
    2. 12. 敗北のブ軍監督 本当につらい
    3. 13. ド軍カーショー「一生忘れない」
    4. 14. 大谷神対応 一生嫌いになれない
    5. 15. 大谷翔平「何よりも素晴らしい」
    6. 16. 大谷アンチ 地獄のマラソン挑戦
    7. 17. 【MLB】ゴールドグラブ賞を発表　2年連続の世界一・ドジャースからは選出ゼロ　最多カブスはPCAらが初受賞
    8. 18. 大谷アンチ化目的が 前のめりに?
    9. 19. 山本由伸のすごさを同僚が力説
    10. 20. MVP候補に「なぜ、ソト」疑問が
    1. 1. 「Mステ」出演拒否 元AKBの決断
    2. 2. 寺田心の「顔メイク」戸惑いの声
    3. 3. 華原朋美の頬こけ姿に心配続出
    4. 4. 山田孝之 母の願いで沖縄に移住
    5. 5. M-1賞金、税金引かれて820万円に
    6. 6. 芽郁をバッサリ「お前反省せえ」
    7. 7. 『ワンピース』新キャラ役は津田健次郎！PV公開　シャンクスに似た男…シャムロック聖を演じ衝撃の一言
    8. 8. 岩井の妻「私は可哀想ではない」
    9. 9. 壇蜜 番組での激変姿に心配続出
    10. 10. 戦隊シリーズの後継番組が判明か
    1. 11. オズワルド伊藤 9月に破局明かす
    2. 12. DASH三瓶金光さんの訃報に衝撃
    3. 13. 大悟のパーカー 意味深と話題に
    4. 14. 地上波で放送なし 意味分からん
    5. 15. アッコにおまかせ終了「遅すぎ」
    6. 16. DOWNTOWN＋ 月イチは少ない?
    7. 17. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
    8. 18. 粗品「フジの嫌われぶりエグい」
    9. 19. 中田翔氏 大谷選んだ賞品に驚き
    10. 20. 「それだけ追い詰められていた」…ホロライブのVTuberが活動休止　運営が風説の流布へ長文警告【全文】
    1. 1. 40・50代向け ROPÉ PICNICバッグ
    2. 2. 斬新なお断りステッカーの効果は
    3. 3. 12星座別 2025年11月の運勢は
    4. 4. 藤原宏美 乳がん再発でお別れ会
    5. 5. 「ぶち殺されてぇか」夫に数秒
    6. 6. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    7. 7. 1990円になったユニクロの優秀服
    8. 8. 40・50代におすすめしたいボブ
    9. 9. 着痩せ「美しいリブニット」
    10. 10. おしゃれに決まるZARAアウター
    1. 11. ワークマンの「救世主」パンツ
    2. 12. 凝って見える 1枚系ワンピース
    3. 13. まるで魔法 髪をほぐすブラシ
    4. 14. 正直不快…歯医者で決意の訴え
    5. 15. 忖度なしのコメントが話題に
    6. 16. 「置く場所が命」インテリア
    7. 17. 西麻布で密かにウワサのBAR
    8. 18. 「花粉症じゃない人」との溝
    9. 19. 看護師への深い尊敬 漫画が話題
    10. 20. スタバ 冬季限定の新商品発売へ