６月開幕の北中米Ｗ杯の複数試合が酷暑のため「中止の危機」にあると、スペイン紙「マルカ」が報じた。世界気象帰属協会（ＷＷＡ）は１４日にＷ杯期間中、開催地の気候について「暑さによる危険が増している」「選手が対応するのが特に難しい場合がある」とし「高温と高湿度の組み合わせは、特にプロサッカーなどの激しい運動を行う場合、人体が危険となる可能性があり、パフォーマンスに影響を与えるだけではなく熱中症や深刻