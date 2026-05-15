歌手の香西かおり（62）が15日、公式サイトを更新。乳がんの手術を行ったことを公表した。香西は「いつも応援して頂いてる皆様へ」とし「実は、この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました。昨今の医療の素晴らしさもあり、2週間ほどで無事退院することが出来ました。現在は1日も早い回復を目指していますので、これからも変わらず、応援よろしくお願いします」と報告した。また、株式会社リ