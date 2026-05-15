タレントの関根勤が１４日放送のテレビ朝日系「林修の知りたいでしょ！芸能人・経験者が語る病気のサイン２時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。狭心症のため、生命の危険があったことを明かした。心臓の血管が細くなり詰まる狭心症。その特徴について「動くと苦しい、休むと治まるを繰り返す」と番組では紹介。２０１６年、６２歳の時、心筋梗塞（こうそく）一歩手前の狭心症と診断された関根は「『関根さん、これ知らな