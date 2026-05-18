【阪急うめだ本店】初開催！日本が誇る“和の焼菓子”の逆襲！あられ・せんべいの新境地を切り拓く「あられ、せんべい、いとをかき。」開催

株式会社阪急阪神百貨店

タイトル： 「あられ、せんべい、いとをかき。」(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/okaki/)

期間： 2026年6月10日(水)～15日(月) ※最終日は午後5時終了

場所： 阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 催場

2026年6月10日(水)より、9階 催場にて、初開催となるあられ・せんべいが集結する「あられ、せんべい、いとをかき。」を開催します。

阪急うめだ本店が得意とする一品特化型催事。これまで「時をかけるあん」や「クッキーの魅力」で新しいお菓子の楽しみ方を提案してきた私たちが、今あえて注目するのは日本人のDNAに刻まれた“和の焼菓子”です。

近年、海外での「OKAKI」人気や、若年層による「ネオ和菓子」ブーム、SNSでのASMR動画の流行など、おかき・せんべいを取り巻く環境は劇的に変化しています。本催事では、伝統を守る老舗の味から、まるで洋菓子のようなビジュアルの「ネオをかき」など、約80ブランド約500種類の“和の焼菓子”を一堂に集め、その魅力を紹介します！

■映えと驚きの新食感！「をかきカフェ」

おかきやせんべいをアレンジして、もっとかわいく、おいしく。新感覚なグラスパフェや、お茶とのペアリングがたのしめます。

みそショコラオレンジ（1杯）1,201円おかきグラスパフェ

香ばしいおかきと、濃厚なソフトクリームが重なり合う、ここでしか出会えない新感覚な和スイーツです。

カスタムおかきソフト（1個）648円カスタムおかきソフト

お好みのおかき・せんべいにソフトクリームとソースを組み合わせて、自分好みの一品に。塩キャラメル・黒胡椒・柚子胡椒、カレー味からお好みをチョイスしていただきます。

煎茶セット（1人前）801円お茶とのペアリング

日本茶専門店「煎茶堂東京」がおかきのために厳選した一杯。

■進化が止まらない「ネオをかき」

甘いもの、おしゃれなもの、ユニークなもの。はじめて出会う、新感覚のおかきやせんべいが集結！

「志満秀」クアトロえびチーズ・クアトロえびチーズ ルッソ（1箱）各1,188円

マカロンのようなカラフルな海老せんべいに濃厚チーズをサンド。 えびせんべいと、風味豊かなチーズソースが絶妙にマッチします。

「BYTEN」New sound of OKAKI 各600円、ORCHESTRAパック 5,500円

音楽をコンセプトにした、ジャズと楽しめるユニークなおかき。カラフルなパッケージの中には、味ごとのジャズのプレイリストも。

「トーキョー煎餅」煎餅サンド（ ビターキャラメル・プラリネチョコ・チーズメープル、各5個入り）各1,296円「をかし楽市」粋あられ 左から）コンソメ（46g）、もちあげ（40g）、だし醤油（48g）各456円圧倒的集積！「ご当地＆フレーバーをかき」

日本全国から、その土地でしか買えないソウルフード的おかきが集結。

金沢のソウルフード「ビーバー」の新作キムチ味や、大阪「ぼんち」の阪急うめだ本店先行販売の塩バター味など。 トムヤムクン味やトリュフソルト味など、お酒のお供にぴったりな「進化系フレーバー」も多数登場します。

「hokka（北陸製菓）ビーバーコンプリートセット（6袋入り）1,201円、【実演販売】アツ！アツ！ビーバー（1人前）501円「ぼんち」味あわせ 醤油薫る塩バター味（1袋）301円【阪急うめだ本店先行販売】「田中屋せんべい総本家」奥）センベ・ア・ペロ(ブラックペッパー・バジル、40g）各378円、手前）キャラメル煎餅 まつほ（2枚入り）756円職人技に触れる「老舗のニューカマー」

数百年続く伝統の技に、現代のエッセンスを加えた逸品まで、老舗自慢の商品が勢ぞろいします。

会場では、焼きたての「生桜えび煎餅」の実演販売や、京都の老舗煎餅店こだわりの抹茶コーンで味わう、北海道産限定乳と宇治抹茶をブレンドした濃厚ソフト クリームも登場します。

【実演販売】「京煎堂」濃抹茶ソフトクリーム（1本）801円【実演販売】「桂新堂」焼きたて生桜えび煎餅（1枚）550円［各日販売予定数350］「浅くさ中村屋」草加煎餅 ざらめ・抹茶・白砂糖（5枚入り）各453円ほっと心が和む「定番おかき」

こどものころから大好きなあのお店の、あのおやつ。ほっと心が和むおいしさを再発見。食べごたえのある草加煎餅や、米と醤油だけでシンプルに仕上げたせんべいに、長年愛され続けるチーズ煎餅などが登場します。

「せんべいや喜八堂」左）しょうゆせんべい（1袋）972円、右）にんにくせんべい（1袋）842円「麻布十番たぬき煎餅」左）たぬ吉（13個入り）594円、右）大狸（5枚入り）594円※画像はイメージです。おかきに合う”うつわ”も登場

美しいガラスや漆器、ポップなデザインまで。お気に入りをみつけて、おやつタイムに彩りを。