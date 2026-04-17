7年振りの新曲解禁！リサイタルズが放つ『ノー！One More Time』で、ライブレボルトが5月の4thライブへ向けて加速する

株式会社Blackbox

「ライブに革命を」を掲げ、自由に音楽を楽しむ場を生み出すメディアミックスプロジェクト「ライブレボルト」は、2026年4月17日（金）、リサイタルズによる7年振りの新曲『ノー！One More Time』を配信リリースいたします。

新曲『ノー！One more Time』は、ファンが待ち望んだ「あの頃の熱量」を継承しつつ、今のリサイタルズだからこそ表現できる「決断の強さ」を詰め込んだアッパーチューンです。

「優柔不断バイバイ！パンダも黒に決めた、最高にハッピーな決着を！」

本楽曲は、旗揚げゲームをモチーフにした遊び心と、迷いを吹き飛ばす疾走感が特徴です。「どっち付かずな毎日」にサヨナラを告げ、自分の意思を貫く強さを楽しく歌い上げます。

リリースと同時に公開となったミュージックビデオも、パンダ・ウシ・シマウマなど「白黒」の動物たちとともに縦横無尽に駆け回るリサイタルズが目に焼き付いて離れません。

FIREVOLTとの連続リリースで描く、対照的な世界観

リサイタルズのリリースに続き、5月8日にはFIREVOLTが新曲『instinct』をリリースいたします。

リサイタルズの「ポップで前向きな決断」に対し、FIREVOLTは「本能を解き放つ攻撃的な衝動」を表現。対照的な2ユニットが連続して楽曲を投下することで、LiveRevoltの世界観にさらなる奥行きと緊張感をもたらします。

5月16日、4th Live「Re:Flection」へ

これら2つの新曲は、5月16日（土）に開催される4th Live「Re:Flection」のセットリストの核となります。7年振りの新曲を携え、ファンと共に創り上げるライブは、プロジェクトにとっての「Re:Flection（再考・反映）」であり、新たな物語の幕開けです。

【楽曲情報】

タイトル： ノー！One More Time

アーティスト：リサイタルズ（宮代りな CV:五味茉莉伽 & 平井かな CV:池羽悠）

作詞： 浅田大貴

作曲：浅田大貴

編曲：浅田大貴

Guitar : 浅田大貴

Recording Engineer：広島拓弥

Mixing Engineer：広島拓弥

Mastering Engineer： 三好翔太

配信開始日： 2026年4月17日（金）

配信プラットフォーム： YouTube, Spotify, Apple Music 他

配信プラットフォームリンク（LinkCore）：https://linkco.re/bMPRRScM

ミュージックビデオ：https://youtu.be/xcBMyHE07Io?si=crDHELXrJHAGARTJ

Direction：山下諒

Edit：山下諒

Illustration：山下諒

【ライブ情報】

LiveRevolt Originals 4th Live 「Re:Flection」

~All songs from 2nd phase~ / ~All Abyss~

開催日： 2026年5月16日（土）

出演：

LiveRevolt

藤原あかね役 KASUMi

野田ここみ役 秋場ゆり

瀬戸マリン役 道井悠

紫咲クリス役 花見色

宮代りな役 五味茉莉伽

平井かな役 池羽悠

時音ひなた役 堀内まり菜

白石まどか役 荒井瑠里



チケット情報：

限定グッズ付Sエリアチケット：\15,000 +1D

Aエリアチケット：\7,500 +1D

https://unknownrecords.zaiko.io/e/liverevolt202605

ライブレボルトとは

「ライブに革命を。」を掲げ、観客の感情を解放する自由で熱狂的なライブ空間を追求する音楽メディアミックスプロジェクト。 多彩な音楽性を持つ4ユニット8名の「LiveRevolt」と、2024年8月の再始動に伴うオーディションを勝ち抜いた精鋭6名により結成された

「LiveRevolt Re:venge」3ユニットが、唯一無二のステージを展開する。

2017年の発足以降、Shibuya O-EASTでのワンマンや東名阪ツアーを成功させ、楽曲評価も獲得。 2020年に一度活動を終了したが、熱烈な声に応える形で2024年にプロジェクトを再始動。再び革命の狼煙を上げる。

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxとは、2.5次元IPをプロデュース・マネジメントするスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/