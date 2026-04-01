スガツネ工業株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：菅佐原 純)は、家具金物・建築金物の「総合カタログ No.550」を4月1日に発刊しWEBサイトで公開します。ご請求によるカタログ発送は5月11日より開始します。

今回の最新版では300製品以上の新製品を追加。さらに、総ページ数3,820ページ(4巻合計)と、過去最大規模へと改訂しました。豊富なラインアップにより、理想の空間づくりや課題解決をサポートします。





総合カタログ(家具金物・建築金物) No.550 4巻セット





■カタログ概要

名称 ： 総合カタログ(家具金物・建築金物) No.550

発刊日 ： 2026年4月1日

部数 ： 45,000部

総ページ数： 3,820ページ(全4巻)

掲載品番数： 約12,000点

サイズ ： A4









■注目の新製品(一例)

・垂直収納扉金物 ALTシリーズ プッシュオープン仕様

垂直収納扉金物とは、開いた扉をキャビネットへ収納し、扉手前の空間を有効活用できる金物です。プッシュオープン仕様では、扉を押すだけで開閉できる機構を搭載し、ハンドルレスデザインを実現。空間の意匠性向上と操作性を両立し、設計の自由度を広げます。





垂直収納扉金物 ALTシリーズ プッシュオープン仕様





・重量用上吊式引戸 FD90

上吊式引戸クローザーFDシリーズに、90kgの重い扉でも引き力1.8kgfの軽い力で開けられるFD90が新登場しました。ソフトクローズする範囲が広いため安全性が高く、ホテル・商業施設・介護施設などに最適です。

また、過酷な試験をクリアしており、高い堅牢性と品質を誇ります。





重量用上吊式引戸 FD90





・ガラスフェンス用バラストレイド Strongタイプ

ガラスとガラスの継ぎ目に支柱がなく、景観の邪魔をしない支柱レスフェンスです。革新的な固定方法Q-DISCシステムにより、シーリング材もくさびも必要なくQ-DISCを回すだけで設置でき省施工。

Strongタイプは公共大型施設にも対応する高許容荷重タイプです。





ガラスフェンス用バラストレイド Strongタイプ





■二次元コード導入で、紙面から最新のWEB情報へ即座にアクセス

今回のNo.550では、単なる掲載製品数の増加にとどまらず、ユーザー体験の向上に重点を置いています。その一環として、各製品ページにWEBサイトへ直接アクセスできる二次元コードを導入しました。これにより、紙のカタログでは難しかった「発刊後の最新情報」へのリアルタイムなアクセスが可能となります。





また、当社のWEBサイトでは、製品を自由な角度から確認できる「3Dビュー機能」や、設計業務を支援する「3D CADデータ」のダウンロードサービスも拡充しております。他にも製品動画や豊富な施工例紹介など、紙面だけでは伝えきれない多角的な情報を活用いただくことで、お客様の情報収集・製品選定をサポートします。





WEB製品情報へアクセスできる二次元コード





WEB製品情報とメニュー展開





■全ての人に優しく。「UDフォント」を採用

今回の改訂では、視認性と判読性に優れたユニバーサルデザイン(UD)フォントを採用しました。

UDフォントは「文字のかたちがわかりやすいこと」「文章が読みやすいこと」「読み間違えにくいこと」という3つのコンセプトから生まれ、教育現場、公共機関、銀行など、近年さまざまな現場で利用が広がっています。より多くの人にとってストレスのない、読みやすいカタログを目指しました。









■環境配慮への取り組み

本カタログでは、持続可能な社会に向けた取り組みとして、FSC認証紙を採用しています。FSC認証紙とは、適切に管理された森林から生産された木材(FSC認証材)を使用した紙のことです。環境・社会・経済面での厳しい基準をクリアしており、認証製品を選ぶことで世界の森林保全を直接支援することができます。当社ではこのような環境負荷低減に配慮した取り組みを継続しています。









■スガツネ工業 概要

社名 ：スガツネ工業株式会社

創業 ：1930年2月11日

設立 ：1943年11月20日

資本金 ：4億円(2025年1月現在)

従業員 ：492名(2025年1月時点)

営業品目：家具金物、建築金物、装飾金物、各種輸入金物、

産業機器関連部品、機構部品、電子通信機械用部品、

照明器具、金属製家具、金属製備品家具、各種金属製特注品、他









《お客様からの問い合わせ先》

スガツネ工業 アーキテリア事業部(家具金物・建築金物部門)

〒101-8633 東京都千代田区岩本町2-9-13

TEL ： 03-3864-1122(代)

URL ： https://www.sugatsune.co.jp/

E-mail： support@sugatsune.co.jp