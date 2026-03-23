QBit Semiconductor LTD. （以下「QBit」）は、ARM Limitedが参加するBラウンド資金調達を完了したことを発表しました。今回の投資を受け、QBitは2026年第4四半期までに台湾での新規株式公開（IPO）を申請する計画です。

2016年に設立されたQBitは、台湾の台北に本社を置くファブレス半導体設計会社であり、米国のボストンおよび日本の東京にもオフィスを構えています。創業チームはQualcommおよびCSR出身の豊富な業界経験を有しており、半導体設計およびシステム・インテグレーションにおける深い専門知識を備えています。

QBitは、インテリジェント画像処理（Intelligent Image Process）、精密動作制御（Precision Motion Control）、およびエネルギーアウェアセンシング管理（Energy-Aware Sensing Management）の3大コア技術の開発と統合に成功した極めて数少ない半導体企業の1つで、これらの技術は、QBitの差別化されたシステム・オン・チップ（SoC）プラットフォームの基盤となっています。

QBitの主要製品には複合機（MFP）用SoCがあり、国際的大手プリンターブランドに広く採用されています。さらに、同社のソリューションは、医療用プリンター、フォト・プリンター、スキャナー、バーコード・プリンター、および産業用プリンターを含む、画像関連の幅広い用途で広く使用されています。今後、QBitはSoCの専門知識を活用し、キオスク端末、ロボティクス、ドローンなどの新興アプリケーション分野への進出を計画しています。

ARMによる投資に加え、台湾政府系機関も現在QBitの株式を6％以上保有しており、これは同社の長期的な発展と台湾の半導体エコシステム内における戦略的位置付けに対する公的な支援を反映しています。

QBitは、2026年第4四半期までに台湾証券取引所にIPOを申請する予定ですが、これは規制当局の承認および市場環境に左右されます。

ARMのエグゼクティブVP兼最高商務責任者（CCO）であるWill Abbey氏は、次のように付け加えています。「QBitとの協業により、高度な画像処理、制御、およびセキュリティ機能を結集し、印刷市場全体のイノベーションを支援してまいります。このようなパートナーシップは、高性能システムからよりコスト効率の高いデバイスまで拡張可能な差別化されたソリューションを実現し、製品カテゴリーを超えた成長の基盤を構築するというARMの広範な戦略を反映したものです。」

QBitの創設者兼CEOであるSimon Shen氏は、次のように述べています。「ARMから出資を受けた唯一の台湾の半導体設計会社になれたことを、非常に誇りに思います。QBitの技術と製品の可能性をARMが認めてくださったことに、深く感謝いたします。当社の目標は、プリンター・イメージング市場におけるリーダーとしての地位を強化するだけでなく、より広範なイメージング関連製品の分野へと事業を拡大することです。」

メディア連絡先Eメール：mailto:media@qbitsemi.com 電話：+886-2-7755-7688 #11068

QBitの公式ウェブサイト：https://qbitsemi.com/ ARMの公式ウェブサイト：https://www.arm.com/