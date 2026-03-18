エコルシェフェス実行委員会（神奈川県横須賀市）は、2026年4月18日（土）、神奈川県横須賀市のうみかぜ公園にて、環境をテーマにした参加型イベント「エコルシェフェス2026」を初開催いたします。マイ容器を持参して楽しむマルシェや、電気自動車からの給電で運営するキッチンカーなど、環境に配慮した新しいフェスの形を提案。マルシェ＆キッチンカー計30店舗の出店に加え、音楽ライブや環境トーク、水中ドローン体験など、多彩なコンテンツを通して「2050年の未来環境」を楽しみながら考えるイベントです。

３つの大きな見どころ

豪華ゲストと考える「THINK2050」スペシャルステージ

人気ラジオDJ・MITSUMI氏をMCに迎え、お笑い芸人兼ごみ清掃員のマシンガンズ・滝沢秀一氏や、参議院議員あさお慶一郎氏、一般社団法人こども食堂支援機構 秋山宏次郎氏らによる、笑いと学びが詰まったトークセッションを開催。さらに、東京パラリンピック閉会式にも出演したシンガーソングライター・わたなべちひろ氏や、SNSで人気のしゅんまり歌います。による音楽ライブが会場を彩ります。

「ゴミを出さない」が当たり前になる体験型マルシェ

自家製酵母パンやドライフルーツなど、地球にも身体にもやさしい商品を扱う店舗が多数出店。量り売りや裸売りなど、過剰包装をしない販売スタイルで展開します。また、キッチンカーエリアでは電気自動車（日産自動車）からの給電により調理を行い、リユース食器やマイ容器の活用によって、使い捨て容器包装を極力使用しない新しいフェスの形を提案します。

親子で冒険！五感で感じる環境アクティビティ

「水中ドローン体験」や、海岸のゴミから作る「アップサイクルビーズワークショップ」など、子どもたちが遊びながら環境課題に触れられるコンテンツが満載。さらに、無料循環シャトルバスで移動して楽しむ「ソレイユの丘での収穫体験ショートツアー」やマリンスポーツなど、三浦半島の豊かな自然を丸ごと楽しむ企画も同時開催します。

開催情報

■開催日：2026年4月18日（土）■開催時間：10:00～16:00■入場料：無料■会場：うみかぜ公園（神奈川県横須賀市平成町3丁目23）■主催：エコルシェフェス実行委員会■後援：横須賀市／横須賀市教育委員会／一般社団法人横須賀市観光協会■協賛・協力：徳永グループ／日本海洋事業株式会社／生協の宅配パルシステム／いちご よこすかポートマーケット／日産自動車株式会社追浜工場／株式会社サンエー／ウォータースタンド株式会社／株式会社三浦観光バス／一般社団法人F・マリノススポーツクラブ／横須賀モアーズシティ／株式会社わたしたち／株式会社シティヨコスカ／公益財団法人かながわ海岸美化財団／日本カトラリー・ストロー協会／ホテルニューポートヨコスカ／滝沢ごみクラブ／一般社団法人こども食堂支援機構 ほか多数■公式HP：https://ecorchefes.com/

主なコンテンツ

●マイ容器推奨型マルシェ＆キッチンカーマイ容器やリユース食器を活用し、量り売りや裸売りなど過剰包装をしないスタイルで楽しむマルシェ＆キッチンカーエリア。無農薬・環境に配慮した素材や自家製にこだわったフードやクラフトが並び、楽しいお買い物がエコな暮らしのヒントにつながる。計30店舗出店（food & drink 10店舗／craft 8店舗／キッチンカー 9店舗／ワークショップ 3店舗）

●ステージMCにMITSUMI（ラジオDJ／かながわSDGsスマイル大使）を迎え、豪華ゲストによる環境問題をテーマにしたトークセッションや音楽ライブ、地元ダンスチームによるパフォーマンスなど、多彩なステージプログラムを開催します。出演者：あさお慶一郎（参議院議員）／滝沢秀一（マシンガンズ）／秋山宏次郎（一般社団法人子ども食堂支援機構）／わたなべちひろ（シンガーソングライター）／しゅんまり歌います。（クリエイター）／他、一般公募者

●環境展示・体験ブース電気自動車からの給電で運営するキッチンカーをはじめ、太陽光発電によるスマートフォン充電体験、水中ドローン体験、アップサイクル素材を使ったワークショップなど、楽しみながら環境について学べる体験型コンテンツを展開します。出展事業者：（日本海洋事業株式会社／日産自動車追浜工場／かながわ海岸美化財団／生協の宅配パルシステム／一般社団法人F・マリノススポーツクラブ／横須賀市）

●三浦半島周遊コラボイベント三浦半島の魅力を体験できる周遊企画を同時開催。野菜の収穫体験やマリンスポーツ体験、横須賀朝市やWeaveマルシェなどを無料循環シャトルバスで巡ることができます。・収穫体験ツアー（ソレイユの丘）・マリンスポーツ体験（うみかぜ公園）・Weaveマルシェ（横須賀モアーズストリート）・横須賀市 Morning Market（いちご よこすかポートマーケット）

●託児・キッズスペース地域の子育て支援団体による託児・キッズスペースを設置。小さなお子さま連れのご家族も安心してフェスを楽しめる環境を整えています。※詳細情報は、イベントホームページをご参照ください。https://ecorchefes.com/

開催の背景と目的 ～サブテーマは「THINK2050」～

日本では一人あたり年間約320kgのごみを排出しており、このままのペースでは2040年前後にごみの最終処分場が満杯になるといわれています。また、プラスチックごみの影響により、2050年には海の中の魚よりもプラスチックごみの量が多くなるとも推計されています。エコルシェフェスは、こうした課題を「遠い未来の問題」ではなく「日々の暮らしの延長線にある問題」として捉え、地域・企業・市民が一緒に考えるきっかけをつくることを目的としています。横須賀発のサステナブルな地域循環モデルの創出を目指し、本イベントを開催いたします。

エコルシェフェス実行委員会Mail：fes@ecorche2021.com