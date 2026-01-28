蜂蜜専門店「ミールミィ」（運営：株式会社金市商店／本社：京都市中京区）は、桜フェアの開催に合わせ、ミールミィ三条本店併設のハニーカフェにて、春限定のカフェメニュー2品を2026年2月1日（日）から3月31日（火）までの期間限定で販売いたします。好評の「桜香る蜂蜜」を使用し、春の訪れを感じられるやさしい甘さと香りを楽しめる、今だけの特別なメニューをご用意しました。桜の開花が待ち遠しいこの季節。蜂蜜専門店ミールミィハニーカフェで、ひとあし早い春のひとときをお楽しみください。

■ 春限定カフェメニュー概要

販売期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）販売店舗：ミールミィ三条本店 ハニーカフェ〒604-8083 京都市中京区三条通富小路西入中之町21

商品名：桜香るハニーミルクティー

価 格：750円（税込）内容：ミルクのやさしい甘さが広がるミルクティーに、桜エキス入りの蜂蜜を合わせた、春らしい香りを楽しめる期間限定ドリンク。ほっとひと息つきたい時間や、春のお散歩途中のカフェタイムにもおすすめです。

商品名：桜香るハニーソフトクリーム

価 格：850円（税込）内容：ミルク感たっぷりで、蜂蜜との相性を追求したミールミィオリジナル配合のソ フトクリームに、「桜香る蜂蜜」をたっぷりとかけた春限定スイーツ。口に含んだ瞬間、やさしいミルクのコクとともに、桜のふんわりとした香りが広がります。

【桜フェア概要】

開催期間：2026年2月1日（日）～3月15日（日）開催店舗：蜂蜜専門店ミールミィ各店概要：暖かな春をひとあし先に感じられる「桜フェア」を開催。産地別のさくら蜂蜜を使い切りサイズで楽しめる「スティックハニープラス さくら」のリニューアル新発売をはじめ、ほんのりピンク色が可愛らしい「桜香る蜂蜜」、さくら蜂蜜の華やかさを閉じ込めたミード「The MEAD 大阪桜」など、さくら蜂蜜アイテムが勢ぞろいします。また、三条本店併設のハニーカフェでは、さくらの香りを楽しむ期間限定メニューを提供し、香り豊かな味わいをその場で体験いただけます。フェア期間中、対象商品をご購入いただくと、お試しサイズのスティックハニー「国産さくら蜂蜜（8g）」をお渡しします。（一会計につき1本、カフェメニューも対象）

さくらフェア対象商品情報（一部抜粋）

【新商品】商品名：スティックハニープラス さくら

リニューアル発売日：2026年2月1日価格：1,296円（税込）内容：さくら蜂蜜8g×9本（大阪府産さくら蜂蜜、福島県産さくら蜂蜜、広島県産さくら蜂蜜 各3本ずつ）特徴：香り豊かなさくら蜂蜜を産地別に食べ比べできる人気のセットが、新しい組み合わせでリニューアルしました。春になると桜前線の北上とともに南からさくらの花が咲き始めます。そんなさくらの花から採れるさくら蜂蜜は地域によって個性様々。採れる地域によって微妙に異なる味や香りの違いをお楽しみください。パンやヨーグルトはもちろん、クリームチーズにかけたり、紅茶やハーブティーに入れて飲むのもおすすめです。

商品名：桜香る蜂蜜

価格：972円（税込）内容量：105g特徴：ピンクに染まった桜の香りが優しく香る春らしいアイテム。ホワイトデーや春の贈り物、ヨーグルトやアイスクリームのトッピングにおすすめ。

商品名：The MEAD 大阪桜（ザ・ミード オオサカサクラ）

価格：4,400円（税込）内容量：500ml内容：京都蜂蜜酒醸造所のThe MEADシリーズ第三弾。大阪府産さくら蜂蜜だけを使用し、さくら蜂蜜の華やかさを閉じ込めたミードに仕上げました。

〇蜂蜜専門店ミールミィ

1930年創業の金市商店が運営する蜂蜜専門店。1998年にミールミィの屋号でお店をスタートし、豊富な蜂蜜の種類とかわいらしいパッケージで、地元だけでなく遠方のお客様にも支持される。取扱品目は純粋蜂蜜だけでなく、蜂蜜加工品、蜂蜜のお菓子や蜂蜜酒（ミード）など。中でも国産蜂蜜は、養蜂家の元を直接訪ね、採蜜を一緒に行うことで、安心安全で高品質な蜂蜜のみを仕入れ、南は鹿児島から北は北海道まで、多種多様な蜂蜜をお客様に提供しております。

【販売場所】

・ミールミィ 三条本店〒604-8083 京都市中京区三条通富小路西入中之町21・ミールミィ 京都髙島屋店 〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地京都高島屋B1F・ミールミィ 阪急うめだ店 〒530-8350 大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店B2F・ミールミィ ネットショップ https://miel-mie.com/

【会社概要】

株式会社 金市商店 資本金1000万円1930年創業で、国内外の養蜂家から蜂蜜を直接仕入れ、商品開発、製造を行う。「蜂蜜専門店ミールミィ」の運営のほか、全国のスーパー、百貨店に蜂蜜製品を卸売りしている。蜂蜜酒は10年以上前から全国で先駆けて輸入し、取扱い国、種類は国内随一。2025年6月で創業95周年を迎えた。

【直営店舗】

蜂蜜専門店ミールミィ3店舗（三条本店、京都髙島屋店、阪急うめだ店）京都蜂蜜酒醸造所（2024年3月10日オープン）（金市商店公式サイト）http://www.kaneichi-syouten.com/

