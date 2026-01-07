“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」のリゾートホテル「レイセニット城崎スイートVILLA（所在地：〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1220）」は、2026年2月1日～3月31日までの期間限定でライトコースのお食事に茹で蟹1杯が付く25歳以下限定グループ旅プランを販売いたします。レイセニット城崎スイートVILLA公式サイト：https://www.reyzenit-kinosaki.jp/25歳以下限定グループ旅プラン：https://x.gd/GruYp

レイセニット城崎スイートVILLAは、ファミリーやグループ旅行に最適な全室50平米以上の客室を備えたリゾートホテルです。本プランでは25歳以下3名以上のグループ利用の方限定で、但馬牛の陶板焼き御膳に加え、茹で蟹をおひとり様1杯お召し上がりいただけます。昨年の同プランは4～5名で蟹2杯のご提供でしたが、今回冬の味覚を存分に味わっていただけるようバージョンアップいたしました。お食事はお部屋でごゆっくりとお召し上がりいただけますので、ぜひ旬のグルメを味わいながら大切な仲間との想い出づくりにご利用ください。

25歳以下＆3名様以上限定グループ旅プラン

プラン名：【U25×3名以上限定】卒業旅行応援！但馬牛×1人1杯茹で蟹付きプラン！＜▼美味少量御膳＞宿泊期間：2026年2月1日～3月3１日内容：美味少量御膳＋茹で蟹（1人一杯）＋朝食価格：19,739円～（4名利用時の1名様料金・税込）予約・詳細：https://x.gd/GruYp公式サイトからのご予約でさらに5％OFF

レイセニット城崎スイートVILLA

レイセニット城崎スイートVILLA｜概要住所：〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1220TEL：0570-081-076客室数：37室（全室コンドミニアムタイプ）館内設備：レストラン、おもちゃの貸出、宴会場、大浴場（天然温泉・サウナ付き）、プール（夏期のみ）、バーベキューガーデン、ライブラリー、コインランドリーアクセス：ＪＲ山陰本線・福知山線 城崎温泉駅より車で7分（無料送迎あり）公式サイト：http://www.reyzenit-kinosaki.jp/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/reyzenit_kinosaki

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/