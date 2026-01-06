株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、成人の日の記念にぴったりなオリジナルデザインをスマホで簡単に作成できる”俺流デザイナー”シリーズよりマグカップの期間限定セールを開催いたします。

通常価格税込1,600円（送料別）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込1,495円（送料別）で、2026年1月7日から1月13日までの **一週間限定** で、俺流総本家公式オンラインショップにて販売いたします。

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流デザイナーとは

シリーズ累計販売数1万枚を突破した”俺流デザイナー”は、誰でも簡単にデザインが作成できるデザインアプリです。「時間がない」「デザインは難しい」と思っている方でも”俺流デザイナー”なら、スマホで簡単にオリジナルのデザインが作成できます。スマホで撮った写真を直接取り込みも可能！最先端の印刷技術を駆使して高画質の写真をプリントできます。

デザインが苦手な方にも、テンプレートを多数用意

俺流デザイナーは、画像やテキストを自由に配置でき、オリジナルのデザインが作成できます。デザインのテンプレートを多数用意しておりますので、デザインが苦手でも簡単に作れます。LINEでのデザインサポートもご利用いただけます。

商品詳細

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/4582486036903.html

サイズ容量は340mlと大容量で、飲み物用だけでなく、デスクのペン立てや小物入れとしても使用でき、さらに、室内のインテリアとしても魅力的で、植物を入れて小さなプランターとして楽しむこともできます。

カップの種類

カップの種類は、定番のホワイト、ブルー、ハート取っ手、イエロー、ピンク、プラスチック製、ガラス、ガラスジョッキ、湯呑みの全9種類のカラーや素材からお選びいただけます。お好みや用途に合わせて、色鮮やかなカラーオプションや特別なデザインを選べるため、どんな空間にもぴったりの一品が見つかります。

サービス概要

対象商品：”俺流デザイナー”オリジナルマグカップセール期間：2026年1月7日から1月13日通常価格：税込1,600円（送料別）割引価格：クーポン使用で10％OFF 税込1,495円（送料別）クーポンコード：【 VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ 】商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/4582486036903.html

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家とは

**＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／**

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

**楽天ランキング1位を多数獲得**

楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

**語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！**

俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

**高品質とお客様満足度へのこだわり**

すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）

https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/