日本建築用コーティング剤市場は環境に優しい塗料、高性能仕上げ材、都市建設成長を背景に、2033年までに65億9000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は4.84％となる見込みである
日本建築用コーティング剤市場は2024年に43億1,000万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.84％で拡大し、2033年までに65億9,000万米ドルに達すると予測されている。建築用塗料は、建設と維持管理の両面で重要な役割を果たし、内外装表面に保護機能と美的価値を提供します。高性能な有機塗料を基に設計されたこれらの塗料は、住宅用から商業用まで幅広い用途において、耐久性、視覚的魅力、機能的利点を兼ね備え、多様な消費者ニーズに対応しています。
市場のダイナミクス
成長ドライバー：研究開発投資と持続可能な製品開発
研究開発への投資の増加により、日本市場への革新的なコーティングの導入が推進されています。 商業および住宅のセクターの構造そして革新の活動は長期耐久性と審美的な懇願を結合するプロダクトのための要求に燃料を供給している。 熱硬化性アクリル樹脂やその他の持続可能な化合物を含む環境に優しい材料は、その無毒性と環境への影響が最小限であるため、牽引力を得ています。 このような高性能で環境に配慮したコーティングに焦点を当てることで、予測期間を通じて市場の成長が加速すると予想されます。
市場の課題：満たされていないニーズとバニシングの懸念
有望な成長にもかかわらず、コーティング、特に水性製剤の適用特性を改善することに課題が残っています。 バニシングとスカッフィングは、交通量の多い地域では依然として重要な問題であり、壁の塗料の性能に影響を与えます。 さらに、より環境に優しい技術や耐久性の向上など、地域の満たされていない要求は、市場の期待に対処するために継続的な革新を必要とします。 これらのハードルを克服することは、日本の建築用塗料分野の持続的な拡大のために不可欠です。
機会：技術協力と進歩
製造業者と供給業者の間の協力は、水性および低VOCコーティングの技術的改善を推進しています。 これらの革新は高められた損傷およびburnishの抵抗を提供する水上に浮かんだおよび溶媒耐えられた公式間の性能のギャップを繋ぐのを助ける。 このような技術の開発は、内壁およびトリムコーティングにとって特に重要であり、差別化および長期的価値を提供する。 戦略的パートナーシップと技術主導のソリューションは、成長の機会を創出し、日本の市場プレーヤーが進化する消費者および規制の要求を満たすようにしています。
主要企業のリスト：
● Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
● Kansai Paint Co., Ltd.
● Jotun Japan Ltd.
● Sherwin-Williams Japan
● DuluxGroup （AkzoNobel）
● Daikin Industries, Ltd.
● Toshiba Chemical Co., Ltd.
● Asahi Kasei Corporation
● Chugoku Marine Paints, Ltd.
● Sumitomo Chemical Co., Ltd.
市場セグメンテーションの洞察
樹脂によって
アクリルセグメントは2024年に市場の最大のシェアを保持し、その優位性を維持することが期待されています。 アクリルのコーティングは商業および住宅の構造を渡る適用の弾性、多様性および容易さが広く好まれた原因である。 退色、風化、紫外線への耐性は、日本の多様な気候条件に最適です。 さらに、水性アクリル製剤の普及は、環境に配慮した製品に対する需要の高まりと一致しており、このセグメントの持続的な成長を支えています。
