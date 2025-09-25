世界の占有センサー市場、2031年までに5,866.7百万米ドル規模へ拡大 - 年平均成長率12%の成長予測
世界の占有センサー市場は、2022年の2,115.6百万米ドルから2031年には5,866.7百万米ドルへと拡大すると予測されています。予測期間である2023年から2031年にかけて、年平均成長率（CAGR）12%という高い成長が見込まれており、建築・不動産、スマートシティ、エネルギー効率化の潮流が、この市場拡大の中心的な要因となっています。
占有センサーは、しばしば「空室センサー」とも呼ばれ、空間に人が存在するかどうかを検出し、それに基づいて照明や空調、セキュリティシステムなどを制御する技術です。これらのセンサーは、マイクロ波、赤外線、超音波といった技術を駆使して建物内の利用状況を検出し、省エネと快適性を両立させる役割を果たしています。
技術的背景と進化
占有センサーの基本原理は「存在検知」にありますが、その技術的進化は急速です。赤外線方式は低コストで普及しており、オフィスや住宅で一般的に導入されています。一方、超音波方式は感知範囲が広く、間仕切りのある空間や複雑な建築環境に適しています。マイクロ波方式は高精度な検出が可能で、スマートビルや商業施設における高度なエネルギー管理に活用されています。
さらに近年では、AIやIoTとの統合によって、占有センサーは単なる「検知デバイス」から「データ駆動型ソリューション」へと進化しています。センサーが収集する占有データは、ビルディングマネジメントシステム（BMS）やスマートホームプラットフォームに連携され、空調や照明をリアルタイムで最適化するだけでなく、利用パターンを分析して将来的な運用効率を高めることも可能になっています。
成長を後押しする要因
世界的に占有センサー市場が拡大している背景には、いくつかの重要な成長要因があります。
まず第一に、省エネルギー規制の強化です。多くの国で建築物に対するエネルギー効率基準が厳格化しており、照明や空調の効率的運用を可能にする占有センサーはその要件を満たす重要な技術となっています。
第二に、スマートシティやスマートビルの普及です。都市開発がデジタル化・自動化の方向へ進む中で、占有センサーは基盤インフラの一部として組み込まれ、持続可能な都市づくりを支えています。
第三に、働き方改革やリモートワークの普及によるオフィス環境の変化です。オフィス利用率が変動する中、占有センサーは柔軟な施設運営や省エネ施策を実現するための不可欠なツールとなっています。
地域別動向
地域別に見ると、北米と欧州は依然として市場の先導地域です。特に欧州では環境規制が厳しく、グリーンビルディング認証取得のために占有センサーの導入が積極的に進められています。北米ではスマートビル需要とともに、オフィスの効率的運用を目的とした導入が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域は最も高い成長率が見込まれる市場です。中国、インド、日本、韓国といった国々では都市化とデジタル化が同時進行しており、公共インフラや住宅分野での導入が急速に進んでいます。特に日本は、省エネ施策やスマートホームの普及を背景に重要な市場となりつつあります。
