夏の相棒「ハンディファン」の新作が続々入荷！PLAZAのプライベートブランド「PLAZA BASICS」からもかわいさと機能にこだわったハンディファンが仲間入り

年々長くなる夏に向けて今から準備をはじめよう!暑いシーズンをよりクールに&快適に過ごす、新作コスメ&雑貨が集結!PLAZAのCOOLプロモーションが4月25日(金)から始まります。

みんなの夏の相棒アイテムとして注目度の高い、新作「ハンディファン」の情報をいちはやくお届け!かわいさと利便性にこだわったオリジナルアイテムがそろうPLAZAのプライベート雑貨ブランド「PLAZA BASICS」から、初のハンディファン2型が仲間入りしました。

「スタンダードタイプ」はパワフル風量ながら静音で、風力は4段階+リズム風の切り替えが可能。充電スタンドが回転台として機能し、卓上で約60°の首振りが叶います。本体のグラデーションカラーと付属のショルダーストラップのカラーリングもポイント!「ミニハンディファン」もミニサイズながらパワフル風量で、風力は3段階。肌に直接当てる冷却プレートを搭載し、ファンとのダブル使いで猛暑日の強い味方です。涼しげなオーロラホログラム加工のボディで、ハンドストラップも付属。本体下部のカラビナは、スタンドにもなり卓上使用も叶えてくれます。

そのほかにも、便利でクールな新作のハンディファンが勢ぞろい。今年の夏の相棒探しをぜひPLAZAで!

●PLAZA オンラインストア 商品ラインアップ(随時更新):https://www.plazastyle.com/shop/e/eCOOL202501/(https://www.plazastyle.com/shop/e/eCOOL202501/)

・「PLAZA BASICS」ハンディファン 全2型

PLAZA BASICS ハンディファン スタンダードタイプ 回転台付き(ピンク、ライトブルー、ライトパープル) 各3,740円 PLAZA BASICS 冷却機能付きミニハンディファン(パープル、ブルー、ホワイト) 各3,410円

・「JUST THE RIGHT COOL」ハンディファン その他ラインアップ(一部)

iFan Pivo(アイボリー、グレー) 各2,728円iFan Fino Pro(ホワイト) 2,728円(※5月1日(木)以降順次発売)iFan Mag(ホワイト) 2,728円iFan Collar PlusII(アイボリー、グレー) 各4,928円iFan Collar Ice(アイボリー、グレー) 各7,128円Toffy 3way ひんやりファン(ホワイト、ブルー) 各2,728円Toffy ひんやりフックファン(ホワイト、ブルー) 各2,200円Toffy ダブルブレードファン(ホワイト、ブルー) 各2,420円パールシェルファン(ホワイト、ブルー、ピンク) 各2,178円ミラー付きスリムファン(リリーホワイト、グレージュ) 各2,838円ターボハンディファン(リリーホワイト、スモーキーブルー) 各3,278円 Silky Wind Mobile3.2(ライトグレー、ダークグレー) 各3,278円 Silky Wind Mini(ライトグレー、ダークグレー) 各3,828円(※ PLAZA ではオンラインストアのみ展開)PEANUTS ハンディファン 3,300円(※ PLAZA 限定アイテム) (C) 2025 Peanuts Worldwide LLCPEANUTS コンパクトファン 1,980円(※4月26日(日)以降順次発売)、ダイカットファン 3,780円 (C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

[PLAZAにCOOLアイテムが集結!]

JUST THE RIGHT COOL

期間:2025年4月25日(金) ~ 5月14日(水)

※価格はすべて税込価格です。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。