俳優の黒沢年雄が２７日までに自身のブログを更新。長女への暴行容疑で現行犯逮捕された巨人・阿部慎之助前監督の問題に持論を展開した。阿部前監督は２５日、自宅で娘２人の姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ、長女の態度に腹を立て、つかんで倒すなどした疑いが持たれている。長女はチャットＧＰＴに相談し児相に連絡。児相から警察に通報がいったことで現行犯逮捕された。呼気検査の結果、阿部前監督からはアルコール反応があ