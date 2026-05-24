部下である市役所幹部の既婚男性X氏と繰り返しラブホテルを利用し、辞職に追い込まれるも再選を果たした群馬県前橋市の小川晶市長（43）。辞職にともない行われた市長選から4か月が過ぎたが、前橋市政に日常は戻ったのだろうか──。【写真】支援者とギュッと抱き合う小川晶市長ほか、ラブホから出てきた小川市長の”決定的場面”なども「昨年9月、NEWSポストセブンで報じられた内容について、小川氏はラブホテルを繰り返し利用