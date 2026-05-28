現地時間５月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、鎌田大地が所属するイングランドのクリスタル・パレスが、スペインのラージョ・バジェカーノとドイツのライプツィヒ・スタジアムで対戦。51分にジャン＝フィリップ・マテタが奪った１点を守り切って、１−０で勝利し、初優勝を飾った。ダブルボランチの一角で先発した鎌田も攻守に奮闘。今回と同じく、オリバー・グラスナー監督の下で成し遂げたフランクフ