イスラエル軍は、ガザ地区北部で、イスラム組織ハマスの軍事部門トップを殺害したと発表しました。【映像】ガザ地区の様子イスラエル軍は、ガザ地区北部のガザ市で26日に実施した作戦で、ハマス軍事部門のトップムハンマド・オデ氏を殺害したと明らかにしました。2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲に関与していたと主張していて、ネタニヤフ首相は「我々の手は全員におよぶ」と強調しています。ロイター通信は、