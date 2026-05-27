高校時代の安達優季容疑者京都府南丹市の山林で4月、市立園部小の安達結希さん＝当時（11）＝の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で再逮捕された父親の安達優季容疑者（37）＝死体遺棄容疑で逮捕＝について、京都地検は勾留期限の28日に殺人と死体遺棄の罪で起訴する方針を固めた。捜査関係者への取材で27日、分かった。容疑者が遺体を複数回移動させたことについて「捜索が及ぶ可能性があった」との趣旨の供述をしていること