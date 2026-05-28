お笑いコンビ「見取り図」リリー（４１）が２８日放送のＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（木曜午前０時）で、結婚したことを発表した。お相手はフリーアナウンサーの今川菜緒（２９）。リリーは相方の盛山晋太郎（４０）から結婚の決め手を聞かれ、「言い方が難しいけど、男の責任ですね。週刊誌（報道）が出て結構、迷惑を掛けたんで」と説明。昨年８月、フライデーで今川との交際を報じられていた。リリーによれば