アンカー・ジャパンは、オーディオブランド「Soundcore」から、オープンイヤータイプとインナーイヤータイプを切り替えて使用できるフック型ワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroFit 2 Pro」を発売した。 イヤーフックの角度を調整することで装着タイプを変更できる仕組みを採用した。ウォーキングや運動中など、周囲の音を取り入れたいシーンでは耳を塞がないオ&#