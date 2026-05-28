インプラントの治療費が返ってくるとウソを言って、患者から1800万円をだまし取った罪に問われている歯科医師の男が、起訴内容を認めました。歯科医師の高橋仁一（たかはし・まさかず）被告（59）は2020年から翌年にかけて、インプラント治療中の複数の患者に「症例の資料と治療費と同額の現金をメーカーに提供すれば、その現金も治療費も返ってくる」などとウソを言って、あわせて1800万円をだまし取った罪に問われています。高橋