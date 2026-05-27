毎月の手取りがカツカツだと、日々の生活だけでなく、予期せぬトラブルが起きた際の対応にも深刻な影響を及ぼしてしまう。投稿を寄せた埼玉県の30代女性（IT・通信系／年収200万円）は、契約社員として働き手取りは17.5万円。「貯金が出来ない」と明かすギリギリの生活の中で、最近オーナー側のミスによる賃貸トラブルに巻き込まれたという。（文：篠原みつき）実損50万円に対して提示された絶望的な和解金弁護士を雇う余裕がなく