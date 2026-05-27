技術系の質問サイト「Stack Overflow」は、生成AIの台頭でその存在感を失い、質問数が大きく減少しています。一方でStack Overflow自身も生成AIを活用することで収益を維持していることが分かっています。Stack Overflow’s forum is dead thanks to AI, but the company’s still kicking... thanks to AI - Sherwood Newshttps://sherwood.news/tech/stack-overflow-forum-dead-thanks-ai-but-companys-still-kicking-ai/Stack O