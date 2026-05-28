千葉県柏市の整体所で、女性客に対し施術中に性的暴行を加えたとして自称・整体師の50代の男が逮捕されました。警察によりますと、自称・整体師の山口達也容疑者（57）はことし3月、自身が経営するとみられる柏市の整体所で、40代の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。客として訪れた女性に施術中に性的暴行を加えたとみられるということです。事件の10日ほど後に女性が警察署に相談したことで事件が発覚しました。山口