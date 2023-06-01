5月25日、プロ野球・読売ジャイアンツ監督の阿部慎之助容疑者が暴行の疑いで現行犯逮捕されたという、ニュースが球界に激震を与えている。【写真】息子と素振りやキャッチボールをする姿が目撃された阿部容疑者球界激震の巨人・阿部監督逮捕「阿部容疑者は東京都の自宅で18歳の長女に暴行を加えたとされており、調べに対し、容疑を認めているとのことです。児童相談所から“父親から暴力を受けた。殴られた”と110番通報があった