お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新し“意味深”な予告をした。相方・粗品は20日に自身のYouTube動画で「もうこんなんばっかり言って申し訳ないけど、来週にまたお知らせがあります」と切り出すと「これは局地的にはビッグニュースかな。とあるジャンルの俺のファンは喜ぶようなことです。音楽ではありません」と告知。そして26日に“ギャンブル四兄弟”による興行「チンチロ」が