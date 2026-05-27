お笑いコンビ「すゑひろがりず」の三島達矢さん（43）が5月27日、自身の公式X（旧Twitter）で右目の白内障手術を受けたことを報告しました。【写真を見る】【 すゑひろがりず・三島達矢 】右目白内障で手術「手術時間も短く無事に成功」 SNSに本人明かす「原因はアトピーの合併症らしく」三島さんは「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と、術後の経過が良好であることを明かしまし