「巨人・阿部慎之助監督（47歳）逮捕」――プロ野球の現役監督が逮捕されるという、球界を揺るがす衝撃の報道が流れてすでに3日が経った。交流戦開幕前夜となる5月25日、阿部前監督は18歳の長女に対する暴行容疑で現行犯逮捕されると、翌26日午前、巨人の山口寿一オーナーと面会。監督辞任の申し入れが受理され、その後の報道陣の取材では時折涙をぬぐいながら「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気