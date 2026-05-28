北海道留萌市の女子高校生（当時１７歳）が旭川市郊外の神居大橋から転落し殺害された事件で、殺人などの罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の公判が２７日、旭川地裁で行われ、共犯とされる知人の女受刑者（２１）（殺人罪などで懲役２３年が確定）が証人として出廷した。女受刑者は「内田被告が被害者の肩甲骨を両手で押した」と述べ、殺人罪を否認する内田被告側の主張と食い違う証言をした。女受刑者は内