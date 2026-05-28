ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が26日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。違法アップロードによる聴取法に対し、注意喚起を行った。前段で、次週2日深夜放送回のゲストが魚類学者さかなクンと告知。その上で「聴き方についてなんですが、必ずラジオか、アプリのradiko（ラジコ）、または後日配信されるポッドキャストで聴いてもらい