春になってくると孤独死案件が増えてくる。こうした状況のなか、遺体発見後の現場対応として欠かせないのが「特殊清掃」である。では、実際に特殊清掃を業者に依頼した場合、費用はいくら程度かかるのだろうか。都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人以上のYouTubeチャンネル「特殊清掃チャンネル」を運営している鈴木亮太さんに、詳し