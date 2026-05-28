阿部慎之助監督（47）が25日夜に長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、翌26日に電撃辞任した巨人。橋上秀樹監督代行（60）が指揮を執る2試合目、27日のソフトバンク戦は「橋上色」が濃く出た。【もっと読む】巨人・橋上秀樹監督代行とは何者か7連勝後の5連敗で貯金1となり、連敗脱出へ、経験豊富なベテランをスタメンに並べたのだ。坂本勇人（37）が7試合ぶりのスタメンで今季初の3番。外野には丸佳浩（37）、松本剛（32）が入