今季からＦ１に参入したキャデラックのバルテリ・ボッタス（３６＝フィンランド）が解任の危機にあると、ドイツ紙「ビルト」が報じた。ここまで５戦してポイントなしのボッタスについて、同紙は「シーズン序盤、キャデラックでドラブルが発生したのだろうか？Ｆ１初参戦のチームでボッタスがプレッシャーにさらされているようだ」とし「チーム首脳陣はボッタスのパフォーマンスに極めて不満を抱いているという。チーム内で早